Tutto facile per l'Inter, vincono Udinese e Cagliari: i finali dei match delle 15

Sono terminati i match delle 15, valevoli per la ventiquattresima giornata di campionato di Serie A.

INTER-GENOA: A San l'Inter supera senza problemi il Genoa vincendo per 3-0. Nerazzurri subito in vantaggio, dopo appena 30 secondi: solita percussione potente di Lukaku e conclusione con un destro ad incrociare di destro che non lascia scampo a Perin. Al 69' raddoppio nerazzurro: da Lukaku a Darmian, l'esterno tutto solo in area con un destro ad incrociare segna il 2-0. Al 79' la squadra di Conte cala il tris: Alexis Sanchez, appena entrato in campo al posto di Lautaro Martinez, gira in porta di testa la ribattuta di Perin sulla girata del solito Lukaku. Gol prima annullato per fuorigioco e poi assegnato dopo un consulto col VAR.

UDINESE-FIORENTINA: Dopo un primo tempo noioso, l'Udinese passa in vantaggio all'86' con Nestorovski: De Paul crossa nel mezzo con il contagiri e il macedone, tutto solo in area di rigore, colpisce di testa e batte Dragowski per l'1-0 che decide il match.

CROTONE-CAGLIARI: Il Cagliari sbanca l'Ezio Schida, battuti 2-0 i pitagorici. Sfortunato il Crotone nel primo tempo, fuori Vulic e Molina per un problemi fisici. Nella ripresa al 56' il Cagliari sblocca la partita: Duncan apre per Lykogiannis, cross in area per Pavoletti che stacca benissimo in mezzo a due avversari e di testa batte Cordaz. Passano 4 minuti e Joao Pedro raddoppia dal dischetto, ancora Pavoletti protagonista, l'ex Napoli conquista il calcio di rigore. Gli ospiti poi terminano il match in 10, espulso per doppio giallo Lykogiannis, dopo un fallo tattico su uno scatenato Ounas, il migliore dei suoi.