Tutto facile per la Fiorentina: 3-0 al Cagliari e aggancio in classifica al Napoli

Triplice fischio al Franchi, la Fiorentina torna al successo battendo 3-0 in casa il Cagliari.

Triplice fischio al Franchi, la Fiorentina torna al successo battendo 3-0 in casa il Cagliari. Al 3’ la Viola è già in vantaggio, la firma è del solito Nico Gonzalez che risolve una mischia in area di rigore. Il Cagliari avrebbe quasi subito il pallone per pareggiare, su gentile e involontario assist di Milenkovic, ma Kayode salva sulla linea il tentativo di Nandez e mantiene il vantaggio.

Il più pericoloso sul prato del Franchi è sempre Gonzalez, sempre attivo nel provare a far male. A metà primo tempo arriva il raddoppio, lo genera un autogol di Dossena procurato da Kayode in bella percussione sulla fascia destra. Nel secondo tempo qualche tentativo vano del Cagliari e nel finale il tris definitivo di Nzola.