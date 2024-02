Tutto facile per la Fiorentina: asfaltato il Frosinone al Franchi 5-1

Al Franchi, rotonda vittoria della Fiorentina, che nel lunch match della 24ª batte 5-1 il Frosinone.



Al Franchi, rotonda vittoria della Fiorentina, che nel lunch match della 24ª batte 5-1 il Frosinone. Nel primo tempo nel giro di tre minuti la Fiorentina mette le mani sul match: arrivano il vantaggio di Belotti e il raddoppio di Ikone, aiutato dalla deviazione di Okoli al termine della seconda discesa solitaria ravvicinata, dopo che la prima aveva portato all’1-0 del Gallo. I viola avrebbero anche per due volte il pallone del 3-0 nei venti minuti seguenti, ma Mandragora prima e Gonzalez poi si fanno intenerire al momento della battuta. Il tris arriva comunque, prima dell’intervallo: colpo di testa di Quarta su angolo di Biraghi, la palla sbatte sulla traversa e rimbalza nei pressi della linea. Il segnale della Goal Line Technology dice che l’ha varcata, 3-0 Fiorentina sul Frosinone a fine primo tempo.

Nella ripresa la Fiorentina a trovare il quarto gol. Gran battuta al volo di Nico Gonzalez e nessuno scampo per Turati. Sui fronte opposto Kaio Jorge avrebbe la palla per ridurre un po’ il divario, ma si vede di nuovo fermato da Terracciano come a inizio match e come anche in seguito. Ci riesce invece capitan Mazzitelli, ultimo ad arrendersi del Frosinone e aiutato dalla deviazione di Milenkovic in barriera nell’andare a sorprendere un Terracciano altrimenti invalicabile. Nel finale c’è spazio per la consueta girandola delle sostituzioni, che contribuisce a far calare ritmo e intensità alla contesa. C’è però ancora tempo per un altro gol, lo trova Barak che bagna anche finalmente le sue personali segnature in questa Serie A. Grande festa al Franchi, torna la gioia nel popolo viola per la prima vittoria ottenuta in Serie A nel 2024.