Tutto facile per la Fiorentina, la Roma in affanno: viola avanti 2-0 all'intervallo

Una Fiorentina pimpante e convinta fin dai primi minuti prova a mettere in chiaro le cose contro la Roma già nel primo tempo, in una sfida che potrà valere tanto nella corsa all'Europa. Il parziale dei primi 45' dice 2-0 in favore dei viola, con Nico Gonzalez e Giacomo Bonaventura autori delle reti che per il momento decidono il match.