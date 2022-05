Tutto facile per la Juve: 2-0 all'intervallo contro la Lazio

Juventus in vantaggio di due reti sulla Lazio dopo i primi 45’.

Juventus in vantaggio di due reti sulla Lazio dopo i primi 45’. Lazio che parte forte e sfiora il gol dopo poochi minuti con Cataldi che trova la traversa da fuori area. Scampato il pericolo si scatena Alvaro Morata: lo spagnolo serve uno splendido assist che Dusan Vlahovic traduce in rete di testa dopo 10' di testa. Il raddoppio arriva con una ripartenza di grandissima qualità. Dybala dà il via alla manovra, la palla arriva a Cuadrado che apre per Morata, il quale sembra perdere l'attimo giusto ma poi apre il destro, spedendo palla sotto l'incrocio.