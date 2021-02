Tutto facile per la Juve: 3-0 al Crotone e terzo posto in classifica

Tutto facile per la Juventus che nel Monday Night del 23esimo turno di Serie A, batte 3-0 il Crotone. Nel primo tempo, al 38’, è Ronaldo a sbloccare il tabellino e a portare i bianconeri in vantaggio. Alex Sandro, dopo un'azione manovrata, pesca il portoghese in area: il numero 7 si inserisce coi tempi giusti e non sbaglia. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio. Accelerazione da parte di Ramsey che da dentro l'area di rigore serve ancora il portoghese: piatto aperto e Cordaz nuovamente battuto. 2-0 per la Juve, squadre ora negli spogliatoi. Nella ripresa McKennie cala il tris e chiude definitivamente i conti. La Juventus, con questi tre punti, sale al terzo posto in classifica a quota 45 punti.