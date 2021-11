Tutto facile per la Lazio: 3-0 alla Salernitana, 161 gol per Immobile

All'Olimpico la Lazio batte 3-0 la Salernitana nel match delle 18 valido per la dodicesima di campionato. Alla mezz’ora la sblocca Immobile: Felipe Anderson per Milinkovic-Savic, che trova un cross spizzato da Pedro: la palla arriva a Immobile, che di testa insacca il gol numero 161 con la Lazio. Al 36' follia di Gyomber che lascia scorrere un pallone senza accorgersi dell'arrivo di Pedro che anticipa il difensore della Salernitana, si invola in area e batte Belec per il raddoppio biancoceleste. Al 69' arriva il 3-0 della Lazio. Lo firma Luis Alberto con un’azione sublime nata dal lancio panoramico di Felipe Anderson.