Tutto facile per la Lazio contro una Salernitana decimata: finisce 0-3

Non c'è storia all'Arechi, con la Lazio che batte in scioltezza la Salernitana. Finisce con un secco 0-3. Salernitana già inferiore alla Lazio tecnicamente in condizioni normali, figurarsi con una squadra di emergenza. Al 7' i biancocelesti la sbloccano e bastano tre tocchi: lancio lungo di Luis Alberto, tacco al volo di Milinkovic-Savic a smarcare Immobile, sinistro rasoterra e gol. Al 10' il centravanti concede il bis, raccogliendo un traversone basso dalla destra di Pedro e depositando in rete.

Terzo gol della Lazio al 66', segna Lazzari entrato da pochi minuti. Immobile apre sulla destra per Felipe Anderson che vede l'inserimento di Lazzari e lo serve. L'ex SPAL infila Belec in uscita e firma il suo secondo gol in campionato.