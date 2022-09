Tutto in 8': una magia di Caputo non basta, il Verona ribalta la Samp

Al Bentegodi Hellas Verona avanti 2-1 sulla Sampdoria al termine del primo tempo.

Al Bentegodi Hellas Verona avanti 2-1 sulla Sampdoria al termine del primo tempo. Sblocca il match una magia di Caputo al 40': l'attaccante riceve spalle alla porta, si gira e fa partire un gran sinistro che si infila in rete. 3' dopo il Verona trova il pari con un autogol di Audero: gran stacco di testa di Henry che spacca la traversa, la palla sbatte sulle spalle del portiere e termina in rete. Al 48' il Verona completa la rimonta con la rete di Doig: dal fallo laterale imbucata per Lasagna che calcia ma viene fermato da Audero. Sulla palla vagante interviene lo scozzese che non sbaglia.