Tutto nel secondo tempo tra Salernitana e Udinese: Samardzic illude, Dia trova il pari

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo un primo tempo di grande noia, Salernitana-Udinese si accende nella ripresa e i gol di Lazar Samardzic e Boulaye Dia regalano un 1-1 finale e divertente, per due squadre che danno buone risposte ad entrambi i tecnici. Dopo l'esordio horror contro la Juventus, l'Udinese torna sui binari giusti, riceve buoni feedback da Lucca e dall'attacco e soprattutto ritrova Samardzic, fondamentale per gli equilibri di Sottil. Allo stesso modo ha buone indicazioni anche Paulo Sousa, che dopo il buon esordio all'Olimpico trova un altro pareggio, nato come sempre sull'asse Candreva-Dia