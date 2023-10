Tutto troppo facile per la Fiorentina: 2-0 al Cagliari all'intervallo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato il primo tempo del Franchi, all'intervallo la Fiorentina conduce per 2-0 sul Cagliari grazie al gol di Gonzalez e all'autogol di Dossena. Al 3’ la Viola è già in vantaggio, la firma è del solito Nico Gonzalez che risolve una mischia in area di rigore. Il Cagliari avrebbe quasi subito il pallone per pareggiare, su gentile e involontario assist di Milenkovic, ma Kayode salva sulla linea il tentativo di Nandez e mantiene il vantaggio.

Il più pericoloso sul prato del Franchi è sempre Gonzalez, sempre attivo nel provare a far male. A metà primo tempo arriva il raddoppio, lo genera un autogol di Dossena procurato da Kayode in bella percussione sulla fascia destra. Qualche timido segnale di Cagliari attorno alla mezz’ora, troppo poco per far male a una Fiorentina in controllo e avanti di due gol all’intervallo.