Tutto troppo facile per la Lazio, difesa horror del Sassuolo: i biancocelesti vincono 0-2

Una Lazio per molti tratti bellissima, tanto da riportarci alla passata stagione. Al resto ci ha pensato un Sassuolo in versione pausa nazionali, poco concentrato e poco reattivo e di conseguenza spazzato via in poco più di mezz'ora da una squadra già superiore tecnicamente. Felipe Anderson segna il suo primo gol stagionale, Luis Alberto il suo 50° in maglia laziale. Ed è tanta grazia per i padroni di casa chiudere qui la questione senza altri gol al passivo.