Tuttojuve insiste: "Presi i 3 punti che erano già nostri per il rinvio farsa"

"La Juventus non poteva non vincere con il Napoli, tre punti che erano da assegnare d'ufficio dopo la farsa della non presenza allo Stadium". A scriverlo è il portale Tuttojuve.com, che da Torino commenta la vittoria della squadra di Pirlo ritornando ancora una volta sulla gara del 4 ottobre non disputata contro gli azzurri: "I bianconeri, però, hanno deciso di fare giustizia e si sono ripresi con le unghie e con i denti quei punti che erano zebrati di diritto ed ora sono terzi ad un punto dal secondo posto.

Una gara che bisognava vincere dopo le polemiche del rinvio e la farsa della sentenza che ha danneggiato la Juventus poche ore prima della sfida con la Fiorentina. Nessuno voleva perdere anche per ragioni di orgoglio dopo aver lasciato tre punti a Napoli in un match allucinante.

La squadra di Pirlo ha giocato finalmente una gara attenta, anche se il solito errore nel finale con il rigore di Chiellini ha rischiato di rovinare la festa. Tre punti meritati che sono il frutto di una prestazione vigorosa e finalmente da Juventus, contro un avversario che veniva da un buon momento ed aveva, praticamente tutti gli effettivi a disposizione.

La partita con il Napoli, però non deve illudere per nulla. La classifica è cortissima, l'Inter è volata via verso lo scudetto, ma i bianconeri non devono distrarsi e dopo i due brutti stop contro Benevento e Torino, ora dovranno ripetere la gara di oggi, domenica con il Genoa.

Per la Juventus tutte le prossime sfide saranno decisive e ci saranno match tosti come quelli con Atalanta, Milan ed Inter, quasi un passaggio di consegne scudetto che nessuno vorrebbe fare, oltre a trasferte insidiose come quelle di Firenze e Sassuolo.

Servirà la miglior Juventus, ma sopratutto tutti i calciatori della rosa, a partire da Dybala. Rimaniamo convinti che con lui e quindi con una terza punta a disposizione la Juventus avrebbe perso meno dei dodici punti che la distanziano dall'Inter e che sono frutto di cinque punti lasciati con il Benevento, due con il Crotone, quattro con il Verona e due con il Torino. Il totale fa tredici, fate voi il calcolo per capire dove saremmo".