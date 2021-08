Tuttosport bacchetta CR7: post polemico, ma non dice se resterà alla Juve (mai menzionata)

Cristiano Ronaldo zittisce tutti. Lo fa con un post su Instagram, nel quale smentisce l'indiscrezione lanciata da El Chiringuito su un presunto interesse del Real, allargando poi il discorso a tutte le voci che l'hanno coinvolto dall'inizio del mercato, bollandole come false. Tutto chiaro, tranne un aspetto non trascurabile: cosa vuole fare CR7? "Perché dalla fine della scorsa stagione non ha mai menzionato in modo chiaro e diretto la Juventus?", si interroga Tuttosport, secondo cui il tormentone legato al suo futuro sembra destinato a durare ancora qualche giorno. Tra il PSG in forte ribasso e il Real che si è chiamato fuori dalla corsa, per il portoghese restano tre opzioni: la permanenza a Torino, il City (che ha preso informazioni su di lui) o lo United. A quel punto la prima scelta dei bianconeri per sostituirlo sarebbe Gabriel Jesus: cedendo un extracomunitario, infatti, la Juve avrebbero ancora uno slot a disposizione per un trasferimento extra-UE.