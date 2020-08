Tuttosport - Higuain blocca la Juve che vuole scaricarlo: costa 15mln all'anno e non vuole andarsene

La Juventus vuole scaricare Gonzalo Higuain, ma non sa come fare. Ad un anno dalla scadenza del contratto, con 7.5 milioni all'anno di stipendio, 15 lordi per il club, è tutto in divenire. La Juve sta pensando anche di rescindere il contratto, ma il Pipita - scrive Tuttosport - vuole restare e sta bloccando il mercato in entrata della Juventus. Il club bianconero cerca un altro nove ma prima deve risolvere la grana Higuain.