Udinese a pari punti col Napoli, De Paul ammette: "I nostri obiettivi sono diversi dai loro"

Rodrigo De Paul, giocatore dell’Udinese, commenta così a Sky Sport il match vinto contro il Sassuolo: “Sono contento per la prestazione e per questo gol. La salvezza vicina? Sicuramente i nostro obiettivi sono diversi da quelli del Napoli. Sappiamo che stare sotto è dura, nove punti di vantaggio sono tanti, credo che la strada sia quella giusta”.

Sul mercato: "Io sono contento perché sto dimostrando che mi sto concentrando in campo. Quello che succede fuori non lo posso controllare. Per queste questioni ci sono il procuratore e la società, io non posso fare niente. È inutile pensarci perché faccio solo il mio male. Quando sono iniziate certe voci due anni fa sicuramente ci prestavo più attenzione, ora non le ascolto più”.