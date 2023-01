Udinese, allarme rientrato per Deulofeu: il comunicato dei friulani

Nessun infortunio per Gerard Deulofeu, uscito al 13' del lunch match tra Sampdoria e Udinese per un problema al ginocchio destro dopo uno scontro.

Nessun infortunio per Gerard Deulofeu, uscito al 13' del lunch match tra Sampdoria e Udinese per un problema al ginocchio destro dopo uno scontro. A confermarlo è l'Udinese tramite un comunicato ufficiale: "Udinese Calcio comunica che, all’esito delle valutazioni dei sanitari effettuate dopo la partita, Gerard Deulofeu non ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì".