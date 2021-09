Udinese, Becao: “Stiamo migliorando. Rispetto all'anno scorso più forti in un aspetto"

Ospite del canale ufficiale, il difensore dell’Udinese Rodrigo Becao ha parlato dell’inizio di stagione.

Che clima c'è in spogliatoio? "Quest'anno c'è un atteggiamento diverso, tutti vogliono migliorare, crescere. Poi ci conosciamo da tanto tempo e quindi è più facile".

Cosa hai imparato in Italia? "In Italia c'è la scuola della difesa, qui si impara. I dettagli fanno la differenza".

La difesa è più concentrata? "Stiamo crescendo, stiamo migliorando. Si lavora per quello. Siamo lì tutti i giorni, cerchiamo di migliorare".

Il mister ti pressa? "Sì, ma è gestibile. Cerca di farti migliorare. Io e lui abbiamo un buon rapporto ed è fantastico come persona. Con lui io ho solo da guadagnare".

Questo può essere un anno migliore rispetto agli ultimi? "Quest'anno dobbiamo fare bene, lavoriamo e i risultati arriveranno. La voglia di vincere ce l'abbiamo sempre, non molliamo mai. Questo gruppo, sotto questo aspetto, è ancora più forte".

Quanto è importante la solidità difensiva? "Abbiamo sistemato l'attacco, la difesa è già sistemata. Cerchiamo di fare il nostro, noi difensori. Ci conosciamo molto bene. Samir è brasiliano come me, ci intendiamo bene anche con Bram. E questo è un vantaggio anche per la società".