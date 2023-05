Udinese, Beto non gioca per il mercato: out con la Lazio per non rischiare infortuni?

Beto è sul mercato. Lo scrive Il Messaggero Veneto, raccontando del dubbio in casa Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Beto è sul mercato. Lo scrive Il Messaggero Veneto, raccontando del dubbio in casa Udinese: schierarlo contro la Lazio o continuare a non rischiare un infortunio muscolare? Il centravanti portoghese - si legge - è recuperato, ma gli interessi di mercato potrebbero essere più importante del miglioramento della classifica in queste ultime tre giornate di campionato.