Udinese-Bologna, formazioni ufficiali: scelta a sorpresa su Samardzic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese insegue il ritorno alla vittoria per chiudere al meglio un 2023 non indimenticabile per i colori bianconeri. Il Bologna punta il controsorpasso sulla Fiorentina, con l'obiettivo di tornare a piazzarsi nella zona Champions League della classifica, un sogno che i rossoblù di Thiago Motta vogliono cullare fino all'ultimo. Solo panchina per l'obiettivo di mercato del Napoli, Lazar Samardzic.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele. Allenatore: Cioffi .

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Urbanski, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Orsolini, Corazza, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian. Allenatore: Motta.