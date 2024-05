Udinese, Cannavaro: "Permanenza? Pur essendo di Napoli, dico una cosa..."

L'allenatore dell'Udinese Fabio Cannavaro è intervenuto in conferenza stampa prima prima della gara contro l'Empoli.



Forse c'è un po' di scaramanzia ancora per questa domanda, ma ha pensato già a un'eventuale permanenza?

"Forse sono più abitudinario che scaramantico, pur essendo di Napoli. Son sincero non mi sono posto la cosa perché sono totalmente focalizzato sull'obiettivo, sono venuto qui chiamato la sera prima e ho subito pensare al lavoro, mi sono concentrato solo sul lavoro trovando tante persone che sanno cosa devono fare. Non siamo riusciti purtroppo a recuperare degli infortunati che sarebbero importanti per la squadra, speriamo che per l'ultima rientrino perché abbiamo bisogno di tutti. Non dobbiamo pensare che con la vittoria di Lecce siamo salvi, dobbiamo preparare anche un eventuale spareggio. Devo stare vicino all'infortunato che può servire per l'ultima e lo spareggio, vicino a chi gioca, a tutti, al futuro ancora non ho pensato".