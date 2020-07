Udinese, Carnevale: "Osimhen è fortissimo! Sarebbe un acquisto top. Sul Napoli..."

Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Osimhen e della sfida tra la squadra di Gotti e il Napoli: "Ho visto due volte Osimhen, due anni fa, era uno dei migliori. Il Lille, squadra molto ricca, lo ha comprato facendo un affare. Adesso il ragazzo è sulla bocca dei migliori club d'Europa. E' un attaccante molto giovane e molto forte. Se verrà a Napoli, il club azzurro farà un grande acquisto. Non mi priverei di Arek Milik, è un giocatore molto forte. Per lottare per lo Scudetto non manca tanto al Napoli, giusto un paio di calciatori, ma Milik non va ceduto se si vuole lottare per traguardi così importanti.

Napoli-Udinese? Noi abbiamo bisogno di punti. Sarà una gara bella, noi siamo più motivati, cercheremo di portare a casa almeno un punto. Dobbiamo fare una partita concentrata, il Napoli ha tanti fuoriclasse, speriamo siano concentrati sulla Champions League.