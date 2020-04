Udinese, Carnevale: "Taglio stipendi? I calciatori milionari capiscano le difficoltà dei club"

Il direttore dell'area Scouting dell'Udinese Andrea Carnevale è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad una possibile ripresa della Serie A: "Ripartire sì, ma non credo affatto entro maggio. Giugno può essere una soluzione, sempre se le autorità sanitarie daranno il via libera. I contratti? I calciatori milionari capiscano le difficoltà dei club: 4 mesi congelati sono nulla rispetto alla vita”