Udinese, Cioffi: "Giocatori e allenatori, negli anni il Napoli è stato costruito per vincere"

"Dovremo essere bravi a portare la fortuna dalla nostra". Parla così Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, alla vigilia della gara contro il Napoli: "Dall'era De Laurentiis il Napoli è cambiato in maniera esponenziale, sono costruiti per vincere ed hanno la mentalità vincente. Infatti, non solo hanno giocatori per vincere, ma De Laurentiis ha portato a Napoli gli allenatori più vincenti come Benitez, Ancelotti e Sarri che io definisco un rivoluzionario. Ora c'è Spalletti che è un grandissimo allenatore con esperienza da vendere. Sarà un banco di prova importantissimo perché loro, se presi alti, hanno profondità, se aspettati hanno qualità di palleggio, pertanto dovremmo essere al massimo, e anche di più, su tutto", alcune della parole di Cioffi a Udinese TV.