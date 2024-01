Udinese, Cioffi su Samardzic: "Se resta o va via non dipende da me"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa la situazione di Lazar Samardzic, oggetto di tante voci di mercato

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa il pareggio interno contro la Fiorentina, esprimendosi anche sulla situazione di Samardzic: "Lazar ha lavorato forte, è stato bravo. Nelle mie scelte aveva Payero davanti, ha avuto un affaticamento muscolare: ha aspettato l'occasione e la rabbia, come motore, è venuta fuori in una partita più che buona nelle due fasi. E' vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non dipende da me.

Il calciomercato assorbe tremendamente, ma all'Udinese un po' meno perché i ragazzi sanno che se vogliono essere venduti devono andare forte. Certo, non è una passeggiata: il finale del girone d'andata è stato al fulmicotone, ci si presenta un ritorno con le stesse squadre. Più le circostanze ci spingono con la testa verso il basso, più noi combatteremo"