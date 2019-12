Udinese come il Napoli: squadra in ritiro in vista del match di domenica

"La società ha tutti gli elementi per fare le valutazioni e decidere i tempi con cui vuole intraprendere il nuovo percorso". Così parlò Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, al termine del pesante ko contro la Lazio di domenica. E all'indomani, la società ha deciso di dare una scossa all'ambiente, non cambiando allenatore ma mandando la squadra in ritiro, già da oggi. Friulani e Napoli dunque scelgono una via comune per uscire fuori dai tanti problemi che hanno caratterizzato questo periodo: sabato si affronteranno nel match della Dacia Arena alle 18.00.