Udinese corsaro al Via del Mare, De Paul stende il Lecce a 2' dalla fine

Fondamentale successo dell'Udinese, che batte il Lecce al Via del Mare e risale in classifica, superando in un colpo solo Sassuolo e Fiorentina volando a quota 21 punti: vittoria firmata Rodrigo De Paul, che nella ripresa ha concretizzato la superiorità creata nell'ultima ora di gioco, dopo un inizio di gara molto positivo ai salentini. Continua il difficile cammino interno della squadra di Liverani, mai in grado di ottenere un successo nella corrente stagione davanti al proprio pubblico.