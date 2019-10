Udinese, destino di Tudor segnato: rinviata a domani l'ufficialità dell'esonero

Igor Tudor è partito con la squadra per il ritiro, ma il suo destino sembra segnato: come riporta Sky Sport, l'esonero non è stato ufficializzato soltanto perché non c'è stato accordo tra le parti sulla risoluzione del contratto. Domani, se non si troverà l'intesa, l'Udinese dovrebbe formalizzare l'addio con il tecnico croato; a Genova, in panchina, si siederà il vice, Luca Gotti, in attesa del nuovo allenatore.