Udinese, Ehizibue verso la convocazione contro il Napoli: decide Cannavaro

Migliorano le condizioni di Kingsley Ehizibue in vista della prossima gara dell'Udinese in casa contro il Napoli in programma lunedì 6 maggio. L'esterno bianconero era uscito in anticipo dal Dall'Ara contro il Bologna per un iniziale problema muscolare. I primi accertamenti medici hanno constatato che non si trattasse di nulla di grave ma semplicemente di crampi dovuti al caldo e alla stanchezza. Il suo rientro in gruppo in questa settimana sarà graduale ma non dovrebbero esserci problemi a vederlo a disposizione di mister Cannavaro per lunedì con il Napoli. Starà poi al Pallone d'oro 2006 decidere se dal primo minuto o a gara in corso.