Udinese, emergenza in attacco per Gotti: ne restano soltanto due da schierare

In casa Udinese si respira aria di emergenza, in vista del match contro il Napoli. Al momento restano schierabili, per quanto riguarda il reparto offensivo, soltanto Lasagna e Nestorovski. Dopo soli tre giorni dal grave infortunio che ha messo ko Nacho Pussetto, infatti, si è infortunato anche Fernando Forestieri, a causa di un altro infortunio di natura muscolare.