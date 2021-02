Udinese, già promosso Llorente: arrivano i complimenti di Gotti

Subito in campo alla sua prima convocazione. Fernando Llorente si batte e fa a sportellate per far salire la squadra in un momento difficile, soprattutto nei dieci minuti in cui la sua Udinese rimane in inferiorità numerica, facendo quindi scorta di elogi a fine partita nelle interviste realizzate a mister Gotti. "Fa la torre sui rinvii lunghi dei suoi difensori", è l'analisi tattica de La Gazzetta dello Sport sulla prova del nuovo acquisto bianconero. Qualità che in Friuli servivano e che faranno sicuramente comodo, insieme a tutta l'esperienza e alla personalità dell'ex Napoli, per la seconda parte di stagione.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

TuttoUdinese: 6