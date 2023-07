Udinese, goleada nel test col Klagenfurt: scatenato Samardzic

Finisce in goleada la seconda amichevole per l’Udinese e primo test nel ritiro austriaco per i friulani.

Finisce in goleada la seconda amichevole per l’Udinese e primo test nel ritiro austriaco per i friulani. Contro il Klagenfurt, come prevedibile, è tutto ancora molto facile, per quanto gli avversari riescano a opporre una resistenza un po’ più solida a tratti rispetto alla Rappresentativa Carnica. Sottil schiera un undici già più simile a una formazione tipo, con Guessand che rileva il partente Becao, mentre i nuovi Zarraga e Domingos Quina vengono testati sulle mezzali. Confermato Zemura a sinistra, con coppia d’attacco formata da Thauvin e Beto.

Appena il Klagenfurt perde un po’ di freschezza fisica, l’Udinese riesce a prendere il dominio delle operazioni. Si fa notare Beto nel gioco di uno due con Zemura e Domingos Quina, così come è positiva la gara di Thauvin, che sembra molto più pimpante rispetto a quello visto negli scorsi mesi. Buona anche la prestazione di Zarraga, mentre Guessand alterna ottime chiusure a qualche iniziativa personale di troppo. Il primo tempo termina sull’1-2 con Beto e Thauvin in gol.

Nella ripresa Sottil li cambia tutti e sperimenta un po’ di elementi nuovi come Camara in cabina di regia e la coppia d’attacco Brenner-Lucca. Si rivedono Lovric e Samardzic, le due mezzali potenzialmente titolari. L’Udinese “B” va un po’ più a fiammate, alternando momenti di grande pressione ad altri in cui il tecnico deve chiedere più ritmo. Ci pensa Samardzic con due centri in pochi minuti a chiudere definitivamente i discorsi. Anche Lovric si toglie la soddisfazione di un gol. Si fa notare per intraprendenza Brenner, mentre resta un po’ più in ombra Lucca, scarsamente servito dai compagni e sfortunato in occasione di un palo.