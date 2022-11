Udinese, grave furto in casa Walace: via rolex e abiti per 200mila euro

Attimi di paura per Walace, giocatore dell'Udinese. I ladri hanno fatto irruzione in casa sua e sono spariti Rolex e abiti griffati per 200mila euro

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Attimi di paura per Walace, giocatore dell'Udinese. I ladri hanno fatto irruzione in casa sua e sono spariti Rolex e abiti griffati per 200mila euro. L'edizione odierna del Messaggero Veneto fa sapere che il tutto è successo a Pasian di Prato mentre il centrocampista era impegnato nella partita contro il Lecce. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine.