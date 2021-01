Udinese, grave infortunio al ginocchio per Pussetto: out col Napoli

Non è certo un buon momento per l'Udinese, che dopo il ko con la Juve deve fare i conti anche con le notizie in arrivo dall'infermeria. Il tecnico Luca Gotti, infatti, rischia di perdere a lungo Ignacio Pussetto. L'attaccante argentino si è infortunato durante il match con i bianconeri, un problema che lo stesso tecnico ha definito 'grave'. Sicuramente l'attaccante salterà la sfida col Napoli in programma domenica prossima.