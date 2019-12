Udinese in ritiro dopo il ko di Roma: svelato il motivo in vista del Napoli

Come il Napoli, anche l'Udinese va in ritiro. Le due squadre saranno avversarie sabato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che non è il risultato ad aver mandato su tutte le furie i Pozzo, ma l’atteggiamento remissivo della squadra fin dai primi minuti della sfida con la Lazio. Da Lasagna a De Paul, sono tutti colpevoli. Per quanto riguarda il capitolo allenatore, si legge, nessuna novità: in panchina col Napoli ci sarà ancora Luca Gotti.