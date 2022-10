Udinese, infortunio muscolare per Lovric: a rischio la sfida col Napoli

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, si è fermato nel secondo tempo della sfida di quest'oggi contro la Cremonese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, si è fermato nel secondo tempo della sfida di quest'oggi contro la Cremonese. Al 53' l'austro-sloveno ha accusato un problema ai flessori della coscia destra ed è stato costretto ad abbandonare il match. Ancora non si conoscono i tempi di recupero, il calciatore però verrà sottoposto ai consueti esami strumentali per capire quando potrà ritornare in campo. Sono a rischio le restanti gare prima della sosta Mondiale, compresa l'ultima contro il Napoli. A riferirlo è Sky Sport.