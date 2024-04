Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: torna Sommer, Samardzic dal 1'

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Inter, posticipo della 31esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Inter, posticipo della 31esima giornata di Serie A. Nei friulani, Cioffi sorprende lanciando Zarraga titolare al posto di Lovric nei cinque di centrocampo, accanto a Samardzic che strappa una maglia dal 1' per la seconda volta consecutiva. In attacco viene adattato Thauvin falso 9 per sostituire lo squalificato Lucca, alle spalle del francese agirà Pereyra.

Sponda nerazzurra ci sono diversi cambiamenti. Tra i pali torna Sommer dopo l'ultima partita in cui aveva giocato Audero. Nel terzetto difensivo visto l'infortunio di Bastoni ci sarà Carlos Augusto, insieme a Pavard e Acerbi. Sulle corsie laterali Dumfries preferito a Darmian, dall'altro lato non si tocca Dimarco. Davanti Inzaghi si affida alla coppia Lautaro-Thuram, in panchina c'è anche Arnautovic di rientro dall'infortunio.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi