Udinese, l'ex Llorente verso il forfait per Napoli: il report dell'allenamento

Udinese sta per scendere in campo al Bruseschi per l'unico allenamento prima della trasferta di Napoli. Alle 10,30 seduta di scarico per chi ha giocato ieri, allenamento tecnico-tattico per gli altri. Domani pomeriggio la rifinitura prima di prendere il volo per il capoluogo campano. Gotti e il suo staff dovranno valutare le condizioni di Becao, uscito ieri anzitempo per un problema all'inguine, e di Llorente, che difficilmente sarà a disposizione contro i campani. Probabile un maggiore impiego di giocatori come Ouwejan e Makengo, da valutare anche in ottica futura.