Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: Llorente dal 1'. Muriqi affianca Immobile

Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Lazio, che si affronteranno oggi alle 15.00 per la 28ª giornata di campionato. Gotti schiera in difesa Bonifazi al posto di De Maio e in attacco come unica punta, Fernando Llorente, con alle spalle Pereyra. Nella Lazio Lazzari titolare, nonostante una piccola lussazione al mignolo della mano sinistra rimediata in Champions League. In attacco, la novità è rappresentata da Muriqi al fianco di Immobile.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: Gotti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi