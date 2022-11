Udinese-Lecce, le formazioni ufficiali: out Udogie

Sono ufficiale le formazioni di Udinese-Lecce, anticipo della 13ª giornata di Serie in programma stasera alle 20.45.





Sottil sceglie il classico 3-5-2. Tra i pali c'è Silvestri, in difesa nella linea a tre: Perez, Bijol ed Ebosse. Sulle fasce spazio a Ehizibue sulla destra e Pereyra sulla sinistra dopo un problema muscolare accusato da Udogie, in mediana agiranno Samardzic, Walace e Arslan. Davanti il tandem Deulofeu-Beto. Baroni conferma il solito 4-3-3. In porta ci sarà Falcone, linea difensiva composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. Blin, Hjulmand e Gonzalez a centrocampo, davanti Strefezza e Banda agiranno ai lati di Colombo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. Allenatore: Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore. Baroni