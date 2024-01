Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Leao. La scelta di Cioffi su Samardzic

Udinese e Milan si affronteranno questa sera alle 20:45 alla Dacia Arena, gara valida per la 21esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Udinese e Milan si affronteranno questa sera alle 20:45 alla Dacia Arena, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Pioli conferma Gabbia in difesa accanto a Kjaer, così come Adli che dopo il gol alla Roma avrà un altra maglia da titolare al fianco di Reijnders e Loftus-Cheek. In attacco i soliti Leao, Pulisic e Giroud. Mister Cioffi dà ancora spazio a Okoye tra i pali, preferito a Silvestri. A centrocampo gioca ancora dal 1' Lazar Samardzic. Davanti pronta la coppia Pereyra Lucca. Di seguito le formazioni ufficiali.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Pérez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Pereyra; Lucca, Pereyra. All. Cioffi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Théo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.