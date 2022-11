Udinese, problemi muscolari per Udogie: a rischio la trasferta di Napoli

Destiny Udogie non sarà della gara Udinese-Lecce.

Destiny Udogie non sarà della gara Udinese-Lecce. L'esterno bianconero, infatti, ha accusato un fastidio al flessore ed alla sfida di stasera dalla tribuna. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore sulle sue condizioni, soprattutto per capire se potrà tornare per la sfida del Maradona contro il Napoli. A riportarlo è Tmw.