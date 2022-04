Udinese, ritirato il ricorso: scenderà regolarmente in campo con la Salernitana

L'Udinese ha deciso di ritirare il ricorso per la disputa della gara con la Salernitana.

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Udinese ha deciso di ritirare il ricorso per la disputa della gara con la Salernitana. Come riporta Sky Sport, i bianconeri scenderanno regolarmente in campo per affrontare il club campano nella sfida di campionato che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 21 dicembre, poi saltata causa cluster Covid fra le fila granata.

L'Udinese, alla quale era stata inizialmente assegnata la vittoria a tavolino, ha rinunciato al ricorso che aveva presentato contro la decisione della Corte Sportiva d’Appello di far rigiocare la partita.