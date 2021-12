Udinese-Salernitana, la Lega Serie A non rinvia: friulani e arbitri dovranno presentarsi

La Lega Serie A non rinvierà Udinese-Salernitana: la gara, in programma alle 18,30, non si giocherà comunque dato che ai campani è stata vietata dall'ASL, ma da via Rossellini la decisione presa - per quello che si apprende in questo momento - è di non procedere al rinvio della partita. A questo punto, l'Udinese dovrà presentarsi in campo, così come la squadra arbitrale, per aspettare i canonici 45 minuti di tempo prima di accertare la mancata disputa della gara. A quel punto, la palla passerà al Giudice Sportivo: a stretto termine di regolamento, dovrebbe comminare ai granata il 3-0 a tavolino ma, considerati i precedenti, è molto probabile che in prima battuta lasci il verdetto quantomeno sub judice per ulteriori indagini.