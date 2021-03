Udinese-Sassuolo, formazioni ufficiali: out Caputo e Djuricic per De Zerbi

Udinese e Sassuolo in campo tra circa un'ora alla Dacia Arena nel ventiseiesimo turno di Serie A. Qualche cambio rispetto al match del Meazza per Gotti: spazio a Fernando Llorente, che guiderà l'attacco con l'appoggio del Tucumano Pereyra. Fiducia anche a Stryger Larsen, protagonista del goffo infortunio dal quale è scaturito l'uno a uno del Milan mercoledì sera. Roberto De Zerbi rinuncia a Ciccio Caputo: andrà in panchina il bomber del Sassuolo, al suo posto gioca Raspadori. Esclusione eccellente anche per Djuricic: sarà Maxime Lopez a fare le sue veci sulla trequarti.

Ecco il dettaglio delle scelte dei due allenatori:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. Allenatore: Luca Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, Lopez, Traorè; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.