Udinese, Silvestri: "I gol fanno male. Sconfitta che serve da lezione"

Al termine della sconfitta interna contro il Napoli, il portiere bianconero Marco Silvestri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Alla fine oggi sono riuscito a fare qualche intervento ma i 4 gol rimangono, sono tanti e fanno male ma noi dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita. Non abbiamo il tempo nemmeno per ripensare a questa partita e sicuramente deve servirci da lezione per capire che dobbiamo ancora lavorare molto per fare bene in un campionato difficile come questo. Il fatto che i tifosi abbiano continuato a sostenerci fino all'ultimo è importante per noi e soprattutto penso che abbiano capito che abbiamo affrontato un avversario di grande livello. Noi abbiamo i nostri 7 punti che ci siamo guadagnati giocando partite comunque complicate, ripartiamo da giovedì con la consapevolezza di dover fare meglio anche se abbiamo già fatto qualcosa di buono. Senza dubbio oggi il Napoli ha fatto vedere che se non resti concentrato per tutta la partita squadre come queste ti mettono in difficoltà, dobbiamo far meglio nelle prossime partite senza alcun tipo di timore".