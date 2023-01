Udinese, Silvestri promette di interrompere la striscia della Juve: "A Torino per vincere"

Ai microfoni dal quotidiano Tuttosport, il portiere dell'Udinese Marco Silvestri ha rilasciato una lunga intervista.

Ai microfoni dal quotidiano Tuttosport, il portiere dell'Udinese Marco Silvestri ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha parlato anche del match di domani contro la Juventus: "Andiamo a Torino per provare a vincere. A noi non interessa contro chi giochiamo, ma la prestazione che ci può portare a fare tre punti contro chiunque. Contro l'Empoli, per esempio, nonostante non sia arrivata la vittoria, abbiamo giocato alla grande".