Udinese, Sottil scricchiola dopo il ko di Napoli: fiducia a tempo, due gare decisive

Tre punti nelle prime sei giornate di Serie A, l'Udinese ieri sera al Maradona di Napoli ha incassato un pesante ko.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti nelle prime sei giornate di Serie A, l'Udinese ieri sera al Maradona di Napoli ha incassato un pesante ko. Non la gara migliore per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà, certo, ma la conferma che oggi la squadra friulana fa tanta fatica, soprattutto in zona gol. Nella serata di ieri è andato a segno Lazard Samardzic: una rete tanto bella quanto inutile quella del centrocampista classe 2002 che fino a questo momento è l'unico calciatore dell'Udinese che in questo campionato ha trovato la via del gol.

Due gol nelle prime sei giornate, l'Udinese dopo la sconfitte contro Fiorentina e Napoli è ora chiamata a test decisamente più alla portata e proprio per questo decisivi. Sottil, infatti, dovrà invertire il trend contro Genoa ed Empoli: non dovesse riuscirci, sarà molto difficile ritrovarlo sulla panchina dell'Udinese dopo la sosta.