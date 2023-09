Udinese, Sottil su Pereyra: "Gli serve tempo per la condizione. Sul recupero di Kabasele..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato anche dei singoli soffermandosi inizialmente su Pereyra

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato anche dei singoli soffermandosi inizialmente su Pereyra, ritornato in bianconero dopo un brevissimo periodo da svincolato: "Per Pereyra vale ancora il discorso della conferenza precedente, sta crescendo ma gli serve ancora tempo per una condizione vicina alla massimale. Sta crescendo molto, lo aspetto e lo vedo affamato.

Sul confronto siamo tutti molto uniti, anche proprietà e direttore, sono stati giorni di confronti molto sereni come facciamo sempre, c'è un ambiente concentrato per fare bene in queste partite. Kabasele quando recupera? Per Genoa e ed Empoli ci sarà".