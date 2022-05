Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali: Deulofeu-Pussetto dal 1'

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Spezia, gara importante anche in chiave salvezza.

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Spezia, gara importante anche in chiave salvezza. I liguri di Thiago Motta confermano il 4-2-3-1 delle ultime giornate, con Agudelo nel tridente insieme a Verde e Gyasi, alle spalle di Manaj. Nell'Udinese, invece, gioca Pablo Marì, in dubbio nelle scorse ore, mentre in attacco con Deulofeu gioca Pussetto.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pafundi, Soppy.

Allenatore: Gabriel Cioffi

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.

A disposizione: Zovko, Bourabia, Sala, Kovalenko, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola

Allenatore: Thiago Motta